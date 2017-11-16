البنوك السعودية تبدأ في استقبال طلبات المتضررين من قراصنة الصرافات الآلية

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر خاص لـ ” صدى ” ، الطرق القانونية التي ينبغي للعملاء المتعرضين لسرقة حساباتهم اتخاذها لاسترداد أموالهم.

وأوضح المصدر المصرفي في تصريحات خاصة لـ ” صدى ” ، أن السرقات تتم عن طريق الأون لاين من خلال شبكة فيزا أو شبكة ماستر كارد، مشيرا إلى أن العميل إذا تعرض حسابه للسرقة، عليه الذهاب فورا للبنك ويقدم نموذج اعتراض يفيد بأنه لم يقم بهذه العملية.

وتابع أن البنك يرسل النموذج لشركة الفيزا ومعه الأوراق والأدلة وكشف الحساب، مؤكدا أنه خلال 45 يوما إلى 180 يوما يتم تعويض العميل بالمبلغ المأخوذ كاملا.

وكانت صدى قد انفردت مساء اليوم الخميس بنشر تفاصيل تعرض حسابات السعوديين للسرقة من الصين،حيث إن المختلسين يقومون بتركيب أجهزة نسخ على الصرافات الآلية وكاميرات داخل الصراف، ويبيع الناسخ رقم البطاقة الطويل الموجود بالبطاقة والرقم السري لعصابات في الصين وبعدها تتم عمليات الاختلاس.

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