تعرض حسابات مواطنين للسرقة بعد عمليات سحب من الصرافات الآلية

نايف السالم(صدى):

حذر خبراء مصرفيون، العملاء من عمليات اختلاسات لحساباتهم البنكية ، خاصة بعد عمليات السرقة الأخيرة التي حدثت بشكل قوي على حسابات العملاء من الصين.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ ” صدى ” أن عمليات السرقة تحدث بسبب تركيب أجهزة نسخ على الصرافات الآلية وكاميرات داخل الصراف.

وأوضح المصدرأن الناسخ يبيع رقم البطاقة الطويل الموجود بالبطاقة والرقم السري لعصابات في الصين وبعدها تتم عمليات الاختلاس.

ونصح المصدر بضرورة أخد الحيطة والحذر خاصة الصرافات الواقعة بحنوب الرياض وتحديدا البطحاء، مشيرا إلى ضرورة أن يغطي العميل الرقم السري بيده الثانية اثناء إدخال الرقم السري.