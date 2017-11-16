تعرض حسابات مواطنين للسرقة بعد عمليات سحب من الصرافات الآلية
حذر خبراء مصرفيون، العملاء من عمليات اختلاسات لحساباتهم البنكية ، خاصة بعد عمليات السرقة الأخيرة التي حدثت بشكل قوي على حسابات العملاء من الصين.
وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ ” صدى ” أن عمليات السرقة تحدث بسبب تركيب أجهزة نسخ على الصرافات الآلية وكاميرات داخل الصراف.
وأوضح المصدرأن الناسخ يبيع رقم البطاقة الطويل الموجود بالبطاقة والرقم السري لعصابات في الصين وبعدها تتم عمليات الاختلاس.
ونصح المصدر بضرورة أخد الحيطة والحذر خاصة الصرافات الواقعة بحنوب الرياض وتحديدا البطحاء، مشيرا إلى ضرورة أن يغطي العميل الرقم السري بيده الثانية اثناء إدخال الرقم السري.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22634 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكلة والله
بعض الناس حسابه باالملايين
لو انسرق مادرى عنها
أنا والله ماأشيك ولا شي
أحط وبس
بس لازم اعيد حساباتي
وأطلع كل حساب كل ثلاثه شهور
لكن حتى لو تبين لي أن في تناقص
من تشتكي🤔
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
قديمة ماتنطلي ابو دحيم مرسلي مقطع قبل ٣ شهور بالوست اب ان ناس يركبون فوق مكان الي تدخل فيه البطاقة جهاز يحطونه فوق الي تسحب البطاقة تفكره من الصراف نفسه الله المستعان وماغير كنت اي صراف أمره احاول اسحب الي تاخذ البطاقة أتأكد ان ذا الجهاز ماهو مركب فوقها لكن الحين عقب كلامة لي اروح للبنك العربي وصف سرا وسحب راتب التقاعد ٣٤٠٠ ريال لكن دايم يخصمون علي خمسين ولا عشره ويوقولي ابو دحيم الله يجزاه خير و كان يشتغل مراسل عند مدير فرع المربع الي حول الجوازات بشارع الضباب لا تسحب غير من فرع لأن المكينه إنسان الي يمكن يسحب بطاقتك ولا يعطيك دراهم
ادعوله بالشفاء الحين متقاعد ومرقد بالشميسي الخبل ماخذ حبة فيجرا عقب ماتزوج الثانيه سوريه وحاسة قلبه ماغير فيجرا كل يوم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف سرقه 🤔🤔 ؟؟؟
.
.خليهم يسرقون حسابات اللي بالملايين مو المواطنين اللي مطفرين 😤😤