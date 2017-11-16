” دار سوثبي ” تفشل في بيع أكبر ألماسة وردية

جنيف(صدى):

أعلنت ” دار سوثبي ” ، فشلها في بيع أكبر ألماسة وردية بالعالم خلال مزاد موسم الخريف بمدينة ” جنيف ” السويسرية أمس.

وكانت ” سوثبي ” قدرت الألماسة ” راج بينك ” – التي يصل وزنها إلى 37 قيراطا – بحوالي ثلاثين مليون دولار.