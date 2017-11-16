” دار سوثبي ” تفشل في بيع أكبر ألماسة وردية
أعلنت ” دار سوثبي ” ، فشلها في بيع أكبر ألماسة وردية بالعالم خلال مزاد موسم الخريف بمدينة ” جنيف ” السويسرية أمس.
وكانت ” سوثبي ” قدرت الألماسة ” راج بينك ” – التي يصل وزنها إلى 37 قيراطا – بحوالي ثلاثين مليون دولار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38080 ] نشر منذ 51 دقيقة
خلوكم تستاهلون ,,
,, ليش ملبعتوها بسومتي ، 10 الاف ريال وتحمد ربك وتشكره ,, هذي هي ماستكم بارت ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههه من ثلاث ملايين نزلتها الين ١٠ الآف.. هههههههه ابو محمد ذي الماسه .. خليها مليونين على الأقل مو تخسفها مررره وحده😂💔