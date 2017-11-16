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” دار سوثبي ” تفشل في بيع أكبر ألماسة وردية

” دار سوثبي ” تفشل في بيع أكبر ألماسة وردية
جنيف(صدى):

أعلنت ” دار سوثبي ” ، فشلها في بيع أكبر ألماسة وردية بالعالم خلال مزاد موسم الخريف بمدينة ” جنيف ” السويسرية أمس.

وكانت ” سوثبي ” قدرت الألماسة ” راج بينك ” – التي يصل وزنها إلى 37 قيراطا – بحوالي ثلاثين مليون دولار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38080 ] نشر منذ 51 دقيقة

خلوكم تستاهلون ,,

,, ليش ملبعتوها بسومتي ، 10 الاف ريال وتحمد ربك وتشكره ,, هذي هي ماستكم بارت ,,

[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 44 دقيقة

هههههههه من ثلاث ملايين نزلتها الين ١٠ الآف.. هههههههه ابو محمد ذي الماسه .. خليها مليونين على الأقل مو تخسفها مررره وحده😂💔

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