خادم الحرمين يهنئ الرئيس الصيني بنجاح المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، هنأه فيه بنجاح أعمال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني ، وتجديد انتخاب فخامته أمينا عاما للحزب ، وترشيحه رئيسا للجمهورية.

وأكد – أيده الله – أن انتخاب فخامته يجسد ثقة الشعب الصيني في قيادته ويؤكد النجاحات الكبيرة التي تحققت لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في جميع المجالات.

وقد أعرب فخامة الرئيس الصيني من جانبه عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته ، وعن تطلعه للدفع بقوة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين ، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك من خلال اللجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي ، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم العالمي.