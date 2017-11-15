بالصور.. جامعة الجوف تفتتح المعرض الثالث للكتاب

سهو الهشال(صدى):

افتتح معالي مدير الجامعة أ.د اسماعيل بن محمد البشري فعاليات افتتاح المعرض الثالث للكتاب بالجامعة، الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور وكيل الامارة المساعد للشؤون المالية والإدارية صالح السويلم، وجمع من قيادات الأجهزة الحكومية بالمنطقة وضيوف الجامعة والمهتمين بمجال النشر والفكر.

وعقب قص شريط الافتتاح تجول معاليه والضيوف في أروقة المعرض، حيث اطّلعوا على مضامين أجنحة الدور والجهات المشاركة، التي بلغ عددها ما يقرب من 70 جهة، تقدم خدمة بيع الكتب في مختلف التخصصات والمجالات، العلمية والعامة.

وكان معاليه قد أكد في حديثه لوسائل الإعلام التي غطت حفل الافتتاح، أن الجامعة إنما تسعى من خلال المعرض إلى المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وتوفير احتياجاته المعرفية، مشيراً إلى هذه الفرصة تعتبر إحدى مجالات الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب جملةً من البرامج والانشطة المتنوعة.

كما أشار مدير الجامعة إلى دور المجتمع في تحفيز النشء على زيارة المعرض والتعرف على محتويات أركانه، والاحتكاك بمنابع المعرفة والعلم، مبيناً أن الجامعة تسعى بكل ما أتيح من إمكانات لتوفر متطلبات المجتمع وأفراده، في المجالات المعرفية والعلمية والبحثية، لافتاً إلى أن الجامعة قطعت شوطاً طويلاً في مسار خدمة المجتمع، وتتطلع للمزيد من الفرص التي يمكن من خلالها رفد المجتمع المحلي بما يحتاجه من علوم تسهم في معالجة الظواهر والإشكالات التي تعيق نمو المجتمع وتطوره.

ورفع معاليه شكره وتقديره ومنسوبي الجامعة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله؛ ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من اهتمام بتنمية قطاع التعليم، ودعمه بكل المتطلبات التي تسهم في رقي مخرجات مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها، كما عبَّر الدكتور البشري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته للمعرض، ودعمه لجامعة الجوف واهتمامه بمسيرتها ورعايته الدائمة لبرامجها وأنشطتها.

يذكر أن المعرض الذي يمتد حتى الخامس من الشهر القادم، يقع في الجانب الغربي لمجمع كليات البنات في اللقائط، حيث يمكن للزوار بمختلف شرائحهم ارتياد المقر وفقاً للجدول الزمني المخصص لأيام المعرض.