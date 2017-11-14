مرور الجوف يدرب منسوبيه على التعامل مع الجمهور

فواز الرويلي(صدى):

ضمن برامج الإدارة العامة للمرور و التي تهدف إلى تطوير الأداء و تجويد العمل لدى الأفراد إضافة إلى رفع مستوى العاملين في الميدان في القدرة للتعامل مع الجمهور ، نظمت إدارة مرور الجوف دورة ” فن التعامل مع الجمهور ” في قاعة الأمير فهد بن بدر للاجتماعات بمرور المنطقة و نفذت بالتعاون مع جامعة الجوف .

هذا و تعرف المتدربون خلال الدورة على مفهوم الاتصال و أنواعه و مواصفات المتحدث الجيد و المهارات التي يجب أن يتحلى بها ، كما تدرب الحضور على عددٍ من المفاهيم و القيم التي يجب أن يتم تطبيقها عمليًا على أرض الميدان ، و تم مناقشة معوقات الاتصال بالجمهور و طرق مواجهتها لحلها .

يذكر بأن هذه البرامج تأتي بمتابعة من سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط و توجيه من سعادة العميد محمد بن عبدالله البسامي مديرا الإدارة العامة للمرور .