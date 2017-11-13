مشعل بن ماجد يكرم 1000 حافظ وحافظة من أبناء خيركم

نايف السالم(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم الاثنين 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وذلك خلال الحفل السنوي ( إجلال38 ) والذي حضره عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين بفندق الهيلتون.

وبعد أن هنأ رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي الخريجين بحفظهم لكتاب الله ذكر عدداَ من برامج وانجازات الجمعية حيث قال : ان خيركم تعد أول جمعية تحفيظ تهتم برعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة جدة في إطار برنامج الجامعة (رعاية الموهوبين.. مستقبل وطن) ، كما أطلقت هذا العام برنامج (واعد) ليكون محضناً يقوم بإعداد وتأهيل وتدريب الطلاب الجامعيين ومن ثم توظيف طاقاتهم في خدمة حلقات القرآن، والأعمال التطوعية والخيرية، وقد انطلقت حتى الآن ستة محاضن منها مركز حافظ لتأهيل حفاظ القرآن والذي يعد الأول من نوعه على مستوى جمعيات التحفيظ بالمملكة.

وأوضح رئيس خيركم أنه تم تدشين منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد كأول منصة قرآنية توفر بيئة إلكترونية قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات و التعليم التفاعلي لعلوم القرآن. وتم إطلاق تطبيق عالمي لتحفيظ ذوي الاحتياجات الخاصة القرآن بالعربية والانجليزية (القرآن نورني ) عن طريق الأجهزة الذكية بالتعاون مع مؤسسة سالم بالحمر وعائلته الخيرية، ويُعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وذكر رئيس خيركم أن الجمعية أطلقت برنامج (حصانة) بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لحماية الفكر والأخلاق لطلاب حلقات القرآن الكريم والمعلمين والمشرفين والذي يأتي في إطار مشروع ” كيف نكون قدوة ” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، كما قادت مبادرة مجتمعية تمثلت في حملة تبرع بالدم تحت شعار (دماؤنا فداء لجنودنا الأوفياء) في رسالة حب ووفاء لتضحيات جنودنا المرابطين وتقديراً لدورهم الوطني وبطولاتهم على الحدود بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وكرمت الجمعية خلال الحفل الدكتور عبدالله بن عمر نصيف الذي تم اختياره شخصية العام القرآنية وذلك نظير خدمته لكتاب الله حيث يعد من المؤسسين لخيركم وله اسهامات فاعلة في تأسيس عدد من الجمعيات الخيرية داخل المملكة وخارجها.

وشهد الحفل العديد من الفقرات منها زفة الحفاظ وأوبريت إجلال ، ورسالة من حافظ أصم قدمها الطالب أسامه الغامدي.

و في الختام كرّم سمو محافظ جدة الطلاب الـ 13 الأوائل على مستوى محافظة جدة ورعاة وداعمي حلقات القرآن الكريم , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من رئيس جمعية خيركم .

ترتيب الـ 13 الأوائل

1- عبدالله سعد الدين شيخ عثمان- مجمع الثنيان

2- مؤيد حسين عبدالرحمن بازرعة-مجمع عبدالله بن عبيد

3- أسامة محفوظ محمد بابدر – مجمع الشلهوب

4- عبدالرحمن محمد خيري – مسجد أبو داود

5- حسن السيد ياسين حسن – مسجد عبدالرحمن بن عوف

6- أنس محمد سليمان مير -مجمع البر

7- محمد محمد جهاد محمد أبو مغارة-مسجد أم الخير

8- يحيى أحمد محمد سالم-مجمع عبدالله بن عباس

9- يوسف ابراهيم بن يوسف عبده-مسجدالعماري

10- عبدالرحمن يحيى محمد- مجمع الهدى

11- عبدالقادر مروان عبدالقادر صقعة- مسجد الكوثر

12- عبدالله عارف عبدالله مقبل- مسجدعثمان بن عفان

13- عبدالله جمال حسين حسن البيراوي-مسجد أم الخير