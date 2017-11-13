بالصور.. ترمب يفشل في تنفيذ سلسلة المصافحة بقمة آسيان

واشنطن(صدى):

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الاثنين، خلال التقاط الصورة التذكارية للقادة المشاركين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان)، يكسر سلسلة المصافحة؛ عندما فشل في الإمساك بأيدي الزعيمين الواقفين على جانبيه بالشكل الصحيح.

كما تداولت شبكة الإنترنت تعبيرات طريفة ظهرت على وجه ترمب خلال محاولته تنفيذ سلسلة المصافحة.

وكان من المفترض بترامب أن يشبك ذراعيه والإمساك بأيدي الرئيسين الواقفين إلى جانبيه.

فيما نجح الآخرون في الإمساك بأيدي مجاوريهم بالطريقة الصحيحة، استخدم ترامب قبضتيه للإمساك بيد رئيس وزراء فيتنام، نغوين نغوين تشوان فوك، ما قطع سلسلة المصافحة من جانب رودريغو دوتيرتي، رئيس الفلبين التي تستضيف القمة.