رئاسة شؤون المسجد الحرام تواصل مراحل تنفيذ مشروع تأهيل بئر زمزم

نايف السالم(صدى):

تواصل الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإشراف على مراحل تنفيذ مشروع تأهيل بئر زمزم .

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المشروع الجديد لتأهيل بئر زمزم يأتي انطلاقا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالحرمين الشريفين، كما أنه يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتيسير والتسهيل على قاصديهما والعناية الفائقة ببئر زمزم المبارك وتأهيله وتطوير الخدمات فيه لإتاحة هذه الخدمة الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين .

يشار إلى أن مشروع تطوير بئر زمزم ينقسم إلى قسمين رئيسين يشمل القسم الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متراً ، فيما يتضمن القسم الثاني من المشروع استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل و أعلى.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تطوير بئر زمزم إلى شهر رمضان القادم حيث يستغرق العمل في المشروع بشقيه 7 أشهر .