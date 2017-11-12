” جوازات الجوف ” تطلق الحملة التوعوية لموسم العمرة

سهو الهشال(صدى):

تبدأ جوازات منطقة الجوف بتتفيذ الخطة التوعوية الإعلامية لموسم العمرة لهذا العام 1439 هـ بتوجيه من مدير عام الجوازات سعادة اللواء وبإشراف مباشر من مديد جوازات منطقة الجوف سعادة العميد محمد بن مقرن الزامل.

وتم اعتماد الخطة التوعوية الإعلامية لموسم العمرة لهذا العام اعتباراً من 1 / 2 / 1439 هـ وحتى تاريخ 15 / 10 / 1439هـ.

من جانبه، طالب الناطق الإعلامي بجوازات المنطقة سعادة العقيد عبدالمنعم الحيزان بضرورة التعاون والتكاتف من جميع الشرائح والفئات وبالاخص النخبة الإعلامية للقضاء على ظاهرة التخلف بعد أداء فريضة العمرة.