باكستان والهند تتفقان على الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار عبر الحدود

إسلام آباد(صدى):

اتفقت باكستان والهند على الالتزام باتفاقية ” وقف إطلاق النار عبر الحدود ” الموقعة بينهما في عام 2003م والحرص على عدم استهداف المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم, أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الدوري الـ44 بين قوات حرس الحدود الباكستانية والهندية الذي انعقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية في الهند.

وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على معالجة المشاكل الحدودية بشكل ودي وخاصة عملية النقل والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.

وأشار إلى أن الجانب الباكستاني أثار مسألة إطلاق القوات الهندية النار تجاه الحدود الباكستانية بدون مبرر ، وحث الجانب الهندي على عدم استهداف المدنيين الأبرياء عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .