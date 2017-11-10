مسئول بريطاني: نرفض أي اتفاق بإنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة

لندن(صدى):

أكدت بريطانيا أنه لا يمكن لأي اتفاق مع الاتحاد إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة.

ورد كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيس، على اقتراح من الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية، قائلا: ” نعترف بالحاجة إلى حلول محددة للظروف الفريدة لإيرلندا الشمالية ” .

وأضاف: ” لكن لا يمكن أن يصل هذا الأمر إلى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة ” ، أي إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وتحدثت مصادر أوروبية، في وقت سابق، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في بقاء إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي بعد ” بريكست ” لتجنب العودة إلى حدود رسمية مع جمهورية إيرلندا.