بالفيديو.. دكتورة خلود وابنتها وأمين يرقصون على أغنية البوكيمون

نورة الشهري(صدى):

شاركت الدكتورة خلود جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو طريف ، وهي ترقص على أغنية البوكيمون مع زوجها أمين وابنتها خلود الصغيرة .

وظهرت خلود في الفيديو برفقة وزوجها أمين وابنتها خلود وهم يرتدون زي البوكيمون الأصفر ويرقصون على الأغنية مع أداء بعض كلماتها ، وأثار الفيديو اعجاب المتابعين الذين أثنوا على طرافتهم .

يشار إلى أن أمين هو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتزوج من الطبيبة الكويتية خلود، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.