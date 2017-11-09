  • الخميس 9

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. دكتورة خلود وابنتها وأمين يرقصون على أغنية البوكيمون

بالفيديو.. دكتورة خلود وابنتها وأمين يرقصون على أغنية البوكيمون

بالفيديو.. دكتورة خلود وابنتها وأمين يرقصون على أغنية البوكيمون
نورة الشهري(صدى):

شاركت الدكتورة خلود جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو طريف ، وهي ترقص على أغنية البوكيمون مع زوجها أمين وابنتها خلود الصغيرة .

وظهرت خلود في الفيديو برفقة وزوجها أمين وابنتها خلود وهم يرتدون زي البوكيمون الأصفر ويرقصون على الأغنية مع أداء بعض كلماتها ، وأثار الفيديو اعجاب المتابعين الذين أثنوا على طرافتهم .

يشار إلى أن أمين هو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتزوج من الطبيبة الكويتية خلود، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *