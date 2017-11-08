مدير جامعة الإمام يعين الدكتور سعد بن سعود عميدا لكلية الإعلام

سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي مدير جامعة الإمام قراراً بتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عميداً لكلية الإعلام والاتصال التي تعد أول كلية إعلام في المملكة، وتضم 6 أقسام علمية للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ويقدر عدد منسوبيها بما يقارب 7000، وتضم بين جنباتها أهم أساتذة وخبراء الإعلام في المملكة.

تدرج الدكتور سعد في المناصب والإدارات بالجامعة، حيث عمل رئيساً لقسم الإعلام المتخصص ثم وكيلا للتطوير والجودة ثم وكيلا للدراسات العليا بالكلية،وهو عضو في مجلسها العلمي، بالإضافة إلى عضويته في كرسي اليونيسكو للحوار بين أتباع الديانات والحضارات، وكانت آخر مشاركة خارجية له محاضرة ألقاها حول الاتصال بالآخر في جامعة السوربون بباريس، ضمن الشراكة العلمية بين الجامعتين.

وللدكتور العديد من الأبحاث والإصدارات في مجال الإعلام، منها: كتابا ” الإعلام السعودي ” ، و ” الإعلام والاتصال السياسي ” .