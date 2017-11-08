الأسطا: النصر يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق

ماجد محمد(صدى):

أكد ظهير أيسر فريق النصر، عبدالله الأسطا، أن فريقه يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، موجها الشكر إلى الجميع على تعاطفهم معه ودعمه بعد تعرضه للإصابة الأخيرة.

وقال عبدالله الأسطا في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: ” أشكر الجميع على تعاطفهم معي ودعمهم لي بعد الإصابة الأخيرة، ولدي كشف الأسبوع المقبل وإذا التأم الكسر فإنني وقتها المشاركة مع الفريق ” .

أضاف: نعم خسرنا الكثير من النقاط ولكننا نستطيع التعويض في الفترة المقبلة وإسعاد جماهيرنا، مشيرا إلى أن جوستافو كوينتيروس مدرب جيد وانضباطي بشكل كبير، ويحاول رفع مستوى اللاعبين والوصول بالفريق للجاهزية الكاملة وتحقيق الأفضل فيما هو قادم.