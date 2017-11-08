صورة| لحظات مؤثرة تجمع الأمير مقرن وأخاه أحمد خلال صلاة الجنازة على الراحل منصور

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة تجمع الأمير أحمد بن عبدالعزيز مع أخيه الأمير مقرن بن عبدالعزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، خلال صلاة الجنازة على الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير بجامع الإمام تركي بالرياض أمس الثلاثاء.

وأظهرت الصورة، الأمير أحمد في الصورة يواسي أخاه الأمير مقرن في وفاة ابنه، قبل أن ينحني الأمير مقرن لتقبيل يديه، في لحظة مؤثرة، فيما ظهر من خلفهما الأمير محمد بن نايف.

وكان الأمير منصور بن مقرن وافته المنية، الأحد الماضي، بعد تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تقله مع مسؤولين آخرين، خلال جولة تفقدية على مشاريع بالمنطقة.