الإعلان عن بدء التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بتبوك 

محمود البلوي(صدى):

أعلنت إدارة رعاية الموهوبين, التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن بدء التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في مدارس منطقة تبوك للعام الدراسي الجاري.وقال ماجد بن عبدالرحمن القعير, المساعد لشؤون تعليم البنين بمنطقة تبوك، إن ” المشروع يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط من السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام ويسعى للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلبة الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي”.

وأضاف ” القعير ” أن ” المشروع تقوم عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم “.

في سياق متصل، قال علي الرميش, مدير إدارة رعاية الموهوبين بتعليم تبوك، إن ” استقبال طلبات الترشيح من جميع فئات المرشحين (المدارس، وأولياء الأمور، والطلبة) عبر زيارة موقع (موهبة) الإلكتروني : هنا “.

وأشار ” الرميش ” إلى أن الترشيح الذاتي سيغلق يوم الـ 15 من شهر ربيع الثاني المقبل حيث تتمثل أدوات الترشيح على استمارة الترشيح الأولية التي تملأ من قبل المدرسة وتحوي عدداً من الخصائص والسمات السلوكية التي تساعد على الاستدلال على سلوك الموهوب (ترشيح المدارس) والذي ينتهي التسجيل به بتاريخ 1 / 4 /1439هــ، أو من خلال ترشيح الطالب نفسه أو ولي أمره (الترشيح الذاتي) والذي ينتهي التسجيل به بتاريخ 15 / 4 / 1439هــ.ولفت مدير إدارة رعاية الموهوبين، إلى أنه بعد فترة الترشيح الأولى والترشيح الذاتي, فترة التسجيل في موقع قياس: وحجز مقعد في اختبار قياس موهبةهنا التي تبدأ من 1/ 3 / 1439هــ وتنتهي يوم 26/ 4 / 1439هـ.جدير بالذكر أن المشروع يتيح للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، الدولية)، والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع “، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافةً إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.