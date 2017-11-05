بالصور.. أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الجنازة على سعود السديري

واس(صدى):

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز السديري، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة سماحة المفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل شيخ ومعالي تركي بن خالد السديري .

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ومدير عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري والدكتور متعب والمقدم تركي والمقدم أحمد ومشعل والرائد بندر أبناء عبدالعزيز السديري – رحمه الله – وابن الفقيد فهد بن سعود السديري وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأفراد عائلة السديري .