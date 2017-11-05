شركة يابانية تكافئ موظفيها غير المدخنين

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة ” بيالا ” التي تعمل في مجال التسويق، ومقرها طوكيو، منح موظفيها غير المدخنين 6 أيام إجازة سنوية إضافية، مكافأة لهم على ابتعادهم عن هذه العادة الضارة، والحفاظ على وقت العمل.

جاء هذا الإعلان من الشركة اليابانية ليكون وسيلة لحث الموظفين المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة من جهة، وتحد في الوقت ذاته من ضياع الوقت الذي يقضونه مع سجائرهم خارج المبنى من جهة أخرى.

وجاءت الفكرة من الموظفين غير المدخنين أنفسهم، الذين تضرروا من إضاعة زملائهم المتكرر للوقت من أجل الظفر بسيجارة أو اثنتين خارج مقر الشركة.

ويستهلك موظفو الشركة المدخنون أوقاتا طويلة في الخارج، حيث يقع مقرها في الطابق التاسع والعشرين، ويتعين عليهم انتظار دورهم في المصعد أثناء الصعود والهبوط في رحلة التدخين.