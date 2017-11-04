حارس الهلال السابق يحذر النادي من عشوائية ” دياز “
أكد صالح السلومي، حارس الهلال السابق، إدارة ناديه، أن مدرب الفريق رومان دياز، متخبط ير من تشكلية الفريق بداعي التدوير.
وأضاف أن الفريق أهدر بسببه غطرسة دياز نقطتين خلال مباراة الشباب، رغم أن الفريق كان قادراً على تجاوز الشباب لو لعب بنفس التشكيلة التي خاض بها لقاء النصر.
صقر حوران[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
التخبط والله عندك من ايام ماجدونا وداك شرق وغرب وشمال وجنوب انت ومدافعينك وحط فيكم كوبري الموينع التاريخي ولازال يشهده القاصي والداني
ااااااااااااااااه يازمن
على فكرة للمعلومية ياسلومي انت وجماهيرك وفريقك اقزام اسيا
في عهدك تم كتابة اجمل وافضل عنوان رياضي في تاريخ الكرة السعودية عام 1407
( سكان الملز يشتكون ماجد عبدالله على الهيئة بسبب كشفه على بيوتهم بعد قفزه والنظر من فوق حارس الهلا واسوار الملعب )
كان صاحب العنوان هو صالح الحمادي
صقر حوران[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههه
التخبط والله عندك من ايام ماجدونا وداك شرق وغرب وشمال وجنوب انت ومدافعينك وحط فيكم كوبري الموينع التاريخي ولازال يشهده القاصي والداني
ااااااااااااااااه يازمن
على فكرة للمعلومية ياسلومي انت وجماهيرك وفريقك اقزام اسيا
في عهدك تم كتابة اجمل وافضل عنوان رياضي في تاريخ الكرة السعودية عام 1407
( سكان الملز يشتكون ماجد عبدالله على الهيئة بسبب كشفه على بيوتهم بعد قفزه والنظر من فوق حارس الهلال واسوار الملعب )
كان صاحب العنوان هو صالح الحمادي