حارس الهلال السابق يحذر النادي من عشوائية ” دياز “

طلال الغامدي(صدى):

أكد صالح السلومي، حارس الهلال السابق، إدارة ناديه، أن مدرب الفريق رومان دياز، متخبط ير من تشكلية الفريق بداعي التدوير.

وأضاف أن الفريق أهدر بسببه غطرسة دياز نقطتين خلال مباراة الشباب، رغم أن الفريق كان قادراً على تجاوز الشباب لو لعب بنفس التشكيلة التي خاض بها لقاء النصر.