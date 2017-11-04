بالفيديو.. مفاجأة فتاة لشقيقتها العروس تٌبكيها
فاجأت فتاة شقيقتها العروس ، خلال حفل زفافها ، حيث قدمت خلال الحفل أغنية ” أختي حبيبتي ” ، بصوتها ، ما أثار بكاء العروس وعدد كبير من الحضور .
ولم تتمالك العروس دموعها من فرط تأثرها بالموقف، واحتضنت شقيقتها، التي أدت الأغنية بصوت رائع وإحساس عال تسبب في تأثر جميع الموجودين بدورهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37210 ] نشر منذ 48 دقيقة
ممتازه ..
ابومشهور[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذه الحظه رغم انها لحظات فرح
ولكن المشاعر تختلط فيها كثيرآ
نعجز ان نصف حالنا فيها
هل هو وداع ام بدايه حياة
وهل هي دموع فرح
ام غصه حزن
على كل حال
اذا كان اماطه الاذى
عن الطريق صدقه
فكيف بأماطه الاذى عن القلوب المتعبه
والجريحه والمتألمه
امنحوا من تحبون مساحه امنه
يبثون فيها مايختلج
داخل صدورهم من الضيق والأسى
وإن سالت دموعهم لاتمسحوها
فليس اطهر وأنقاء من دموع المحزونين
في لحظات الاحتواء
…ومضة….
البكاء هو بقايا حديث يدور في القلب
عجز ان ينطقه اللسان
لا تحسبنا أن مايجري على خدي دموع
تلك روحي تذوب ثم تقطروا