بالفيديو.. مفاجأة فتاة لشقيقتها العروس تٌبكيها

متابعات(صدى):

فاجأت فتاة شقيقتها العروس ، خلال حفل زفافها ، حيث قدمت خلال الحفل أغنية ” أختي حبيبتي ” ، بصوتها ، ما أثار بكاء العروس وعدد كبير من الحضور .

ولم تتمالك العروس دموعها من فرط تأثرها بالموقف، واحتضنت شقيقتها، التي أدت الأغنية بصوت رائع وإحساس عال تسبب في تأثر جميع الموجودين بدورهم.