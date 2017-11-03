تطورات جديدة في محاكمة ” الناشري “

علي القحطاني(صدى):

شهدت محاكمة السعودي عبدالرحيم الناشري، المتهم بمهاجمة المدمرة الأمريكية كول قبالة اليمن في عام 2000، أصدر القاضي كولونيل سلاح الجو، فانس سباث، في غوانتانامو أمرا بسجن رئيس فريق الدفاع البريغادير جنرال في البحرية، جون بيكر، لمدة 21 يوماً، وتغريمه ألف دولار، بدعوى الازدراء بالمحكمة.

في المقابل، دفعت قرارات القاضي سباث، الذي يتولى محاكمة “الناشري”، ثلاثة محامين إلى الاستقالة من هيئة الدفاع عن ” الناشري ” ومن ثم عدم استئناف مهماتهم، كما أمر بالدفاع عن الناشري من مكاتبهم من أمريكا في أخر جلسة عقدت، والحضور إلى غوانتانامو الأحد القادم للمثول أمامه، لكنهم رفضوا.

من جانبه، طالب ” الناشري ” بإخضاعه لأشعة مقطعية يقول إنها ستثبت تضرر دماغه من التعذيب في سجون سرية للاستخبارات الأمريكية على مدى 4 أعوام.