” السبهان ” : زيارة البطريرك الراعي تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي

علي القحطاني(صدى):

قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على ” تويتر ” إن ” زيارة غبطه البطريرك بشارة الراعي المرتقبة للمملكة تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية ” .

وكان البطريك بشارة الراعي قد تلقّى دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نقلها إليه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض، وليد البخاري، الذي أشار إلى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفا إياها بـ ” التاريخية وأهم الزيارات الرسمية ” .

ويذكر أن الراعي يشغل منصب رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، وسيكون أول زعيم كنيسة يزور المملكة.