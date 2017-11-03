” السبهان ” : زيارة البطريرك الراعي تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي
قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على ” تويتر ” إن ” زيارة غبطه البطريرك بشارة الراعي المرتقبة للمملكة تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية ” .
وكان البطريك بشارة الراعي قد تلقّى دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نقلها إليه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض، وليد البخاري، الذي أشار إلى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفا إياها بـ ” التاريخية وأهم الزيارات الرسمية ” .
ويذكر أن الراعي يشغل منصب رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، وسيكون أول زعيم كنيسة يزور المملكة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37171 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب ..
اسمتردام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 29 دقيقة
اتمنى ان تثمر هذه الزيارة الكريمه بالسماح للاجانب المسيحيين من الفلبين وباقي الدول من اقامة دينهم وانشاء كنائس خاصه بهم في اماكن مغلقه واعطاءهم حرية ممارسة شعائرهم الدينيه والتفاهم والتسامح بين شعوب العالم واديانها .. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا .. والمسيحيين واليهود موجودين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانو يمارسون دينهم بكل محبه وتعايش وسلام.. ولن نكون افضل من الرسول عليه السلام مهما فعلنا الا اذا اتبعنا هديه وسمحنا لاهل الذمه ان يمارسو دينهم ويعبدوا ربهم ونبذنا العنصريه والتطرف والارهاب .. وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح الحمد لله واهلا وسهلا بقداسة البطريرك بشارة الراعي في بلدك الثاني السعوديه