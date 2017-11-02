الجيش المصري يعلن مقتل 5 إرهابيين وإحباط هجوم على كمين بسيناء

القاهرة(صدى):

أحبطت القوات المسلحة المصرية، محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية، حيث تم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة لمحيط الكمين، وتمت مبادرتهم بإطلاق النيران، وهو ما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في أماكن قريبة، وعلى الفور طاردت القوات الجوية العناصر الإرهابية الهاربة وتم استهدافهم.

وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم الخمس، ” أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، واصلت إحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء ” .

وأوضح البيان أنه تم ” قتل 5 تكفيريين وإصابة 6 آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي و2 مبنى حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلها، وتواصل عناصر القوات المسلحة عملياتها لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر ” .