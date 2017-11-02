بالفيديو| البئر الذي جلس على حافته رسول الله ومزرعة عثمان بن عفان

نايف السالم(صدى):

بئر ” أريس ” يوجد في غرب مسجد قباء من جهته الغربية في المدينة المنورة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى هذا البئر وشرب منه وجلس على سوره، وكشف عن ساقيه الشريفتين ودلاهما في البئر، وجاءه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فبشرهم بالجنة.

وظهر في فيديو متداول البئر العتيق الذي جلس على حافته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزرعة عثمان بن عفان رضي الله عنه سبحان الله العظيم حيث موجودة إلى عصرنا هذا والمزرعة عامرة.