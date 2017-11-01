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الجيش العراقي يهدد الجماعات المسلحة بأربيل: لن يكون لكم مأمن

الجيش العراقي يهدد الجماعات المسلحة بأربيل: لن يكون لكم مأمن
بغداد(صدى):

هددت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجماعات المسلحة بمطاردتها والتصدي لها بكل قوة حال اقترابهم.

وقال بيان صدر اليوم عن القيادة ” القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء ” .

وتابع البيان: ” ولكن إن تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل بإطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل أفرادها وترويع المواطنين فإنه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن ” .


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