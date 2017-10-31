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تغريدة سارة لـ ” سعود القحطاني ” تشعل مواقع التواصل

تغريدة سارة لـ ” سعود القحطاني ” تشعل مواقع التواصل
عادل الحربي(صدى):

أكد مجدداً المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ضرورة توطين الوظائف التقنية بنسبة ١٠٠ %. مضيفاً أنه سوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية في القريب .
وتداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع تغريدة للقحطاني اليوم عبرحسابه في موقع التواصل ” تويتر” قال فيها : ” تواصل معي الأخ عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات داعمًا لتوطين الوظائف التقنية بنسبة 100% وسوف أحيطكم بالمستجدات وهذا التفاعل غير مستغرب لكل من عرف العزيز أبويوسف وإن شاء الله تسمعون منا ما يسركم ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 53 دقيقة

طـــــــــــــــــيب يـا خَبَــــــر أليـــــوم بِفــــلـوس بُـكــــره ببــــلاش .
.
مِـــــن دَه بُكـــــره بِقـــــــــرشين . علــى قـولــــة ألمصـــــــاريـــه .

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