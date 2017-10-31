تغريدة سارة لـ ” سعود القحطاني ” تشعل مواقع التواصل
أكد مجدداً المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ضرورة توطين الوظائف التقنية بنسبة ١٠٠ %. مضيفاً أنه سوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية في القريب .
وتداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع تغريدة للقحطاني اليوم عبرحسابه في موقع التواصل ” تويتر” قال فيها : ” تواصل معي الأخ عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات داعمًا لتوطين الوظائف التقنية بنسبة 100% وسوف أحيطكم بالمستجدات وهذا التفاعل غير مستغرب لكل من عرف العزيز أبويوسف وإن شاء الله تسمعون منا ما يسركم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 1 ساعة
مني بقول شي
لين أشوف بعيوني وأدري أنه حقيقة
مو حلم🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 53 دقيقة
طـــــــــــــــــيب يـا خَبَــــــر أليـــــوم بِفــــلـوس بُـكــــره ببــــلاش .
.
مِـــــن دَه بُكـــــره بِقـــــــــرشين . علــى قـولــــة ألمصـــــــاريـــه .