حظر تصوير الطفلة ” عيوش ” داخل مدرستها

نايف السالم(صدى):

وجهت هيفاء العمير مديرة المدرسة الابتدائية الـ29 بالهفوف بمنطقة الأحساء ، تعميما داخليا يطالب المعلمات بعدم تصوير الطالبة عائشة العيسى المعروفة بـ” عيّوش ” داخل نطاق سور المدرسة.

وشددت قائدة المدرسة، وفقا للتعميم على ” منع تصوير الطالبة عائشة العيسى بتاتا داخل أسوار المدرسة ومن يقدم على ذلك فإنه يعرّض نفسه للمساءلة والتحقيق، لأن ذلك انتهاكا لخصوصية الطالبة “.