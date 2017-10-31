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حظر تصوير الطفلة ” عيوش ” داخل مدرستها

حظر تصوير الطفلة ” عيوش ” داخل مدرستها
نايف السالم(صدى):

وجهت هيفاء العمير مديرة المدرسة الابتدائية الـ29 بالهفوف بمنطقة الأحساء ، تعميما داخليا يطالب المعلمات بعدم تصوير الطالبة عائشة العيسى المعروفة بـ” عيّوش ” داخل نطاق سور المدرسة.
وشددت قائدة المدرسة، وفقا للتعميم على ” منع تصوير الطالبة عائشة العيسى بتاتا داخل أسوار المدرسة ومن يقدم على ذلك فإنه يعرّض نفسه للمساءلة والتحقيق، لأن ذلك انتهاكا لخصوصية الطالبة “.


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