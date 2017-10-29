بالفيديو.. رقصة ” عيوش ” تحولها إلى نجمة على مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طفلة وهي عائدة للمنزل بزيها المدرسي، ويستقبلها شقيقها وهو يصور ويردد لها أغنية تحمل اسمها ” عيوش ” ، فقامت بأداء رقصة دارت فيها على نفسها، ومن ثم حركت شعرها.

ولاقى الفيديو رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إلى حد توالي الكثير من المقاطع تقلد رقصتها.

وأوضح شقيق الطفلة ويدعى ” عبدالله ” أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر المقطع على هذا النحو، لافتاً إلى أنه صور مقطعاً مماثلاً مع شقيقها الآخر عند عودته من المدرسة، غير أن مقطع ” عيوش ” وجد حظه من الانتشار.