رئيس هيئة السياحة يدشن مبادرة نورة الرشيد تراثنا رؤية 2030

سعيد العجل(صدى):

دشن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، مبادرة نورة الرشيد تراثنا رؤية 2030، نظرا لاهتمامها بنشر الثقافة المتحفية وتشجيع مشاركتها في مناشط الناس كدعامة تعليم وتطوير وترفيه، كما تسهم في الجذب السياحي.

وتعد المبادرة بمثابة منصة علاقات عامة تجمع المعنيين بالتراث من جهات رسمية وشركات وأفراد لتسهيل التنسيق والتكامل والتعاون.

تركز المبادرة على المتاحف، من خلال الحث على إيجاد برنامج لهم أو مكان ثابت في كل مدينة كسوق المتاحف، والتركيز على معربي التراث من يقدمون شروحات فالتراث ليس مجرد قطع صامتة.

وتركز المبادرة على خلق المنافسة بين المتاحف من خلال التركيز على أحدهم والإشادة به من بينهم كنموذج ينشد التطوير ويحقق أهم أهداف المبادرة لإيصال الفكرة أسرع، ونجحت المبادرة في تشجيع نماذج حية دمجت الماضي بالحاضر، سواء أشخاص أو أماكن، في مجالات أخرى في الإعلام والاستثمار.

وتسعي المبادرة إلي تغيير النظرة اتجاه التراث وتحبيب الجيل الجديد فيه من مجرد ذكرى إلى إعادة الاستثمار فيه كدعامة تطوير وترفيه في الأماكن العامة ووسط مناشط الناس كالمطاعم والمقاهي والأسواق ونحوها.