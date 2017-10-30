بالفيديو.. ” مارادونا ” يخوض مباراة في الطين لإنقاذ حياة طفل

نواف السالم(صدى):

لم يكن الأسطورة الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، نجم في كرة القدم فقط، إذ كان يحمل حسا مرفها ويشعر بأوجاع الفقراء، الأمر الذى دفعه لخوض مباراة خيرية فى ملعب أشبه ببركة طينية، لكى يتبرع بعائدات المباراة لأحد الأطفال المرضى.

ففي عام 1984 مارادونا، صاحب 57 عاما نجمًا متوهجًا فى نابولى الإيطالى، وطالب إدارة النادى بتنظيم مباراة خيرية، لتجميع عائداتها ومنحها لوالد الطفل المريض، كى يجرى له عملية جراحية لم يكن بوسعه أن يتحمل تكاليفها بمفرده.

إدارة نابولى رفضت طلب مارادونا آنذاك، ولكن النجم الأرجنتينى لم يتغاض عن فكرته، واستغل شعبيته وأقام المباراة فى ملعب طينى بإحد ضواحى المدينة الإيطالية القديمة.

وأدى مارادونا وقتها الإحماء فى موقف للسيارات، قبل أن يخوض المباراة ويتألق ويسجل هدفين، كان الثانى منهما رائعًا للغاية، وهو ما أسعد آلاف المشجعين من الطبقة الفقيرة، والذين اكتظوا لمشاهدة نجم التانجو ولاعبهم المفضل.