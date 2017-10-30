بالفيديو.. رقصة ” عيوش ” تدفع العشرات لتقليدها
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الطفلة الحساوية ” عيوش ” ، مما دفع العشرات إلى تقليدها وتصوير مقاطع مشابهة ونشرها على حساباتهم على الشبكات الاجتماعية.
وكان المقطع الذي صوره شقيق الطفلة قد تم تداوله بشكل كبير، ودفعت شهرة الفتاة عدة شركات إلى استخدامها في الترويج لبعض المنتجات من خلال تقديم هدايا لها.
#منشدون_يحيون_الفن_القديم
#فيك_انا
الشعب استلم عيوش😂👇 pic.twitter.com/Trn51Zu98e
— history seeker (@history_seeker) October 28, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21727 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه
هههههههههههههههههههههههه
حتى أنا سويتها مع قطوي
بس غبي معرف يرقص
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21727 ] نشر منذ 16 دقيقة
تصبحون ع خير
وقت النووم😪😪😪
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗