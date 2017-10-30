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بالفيديو.. رقصة ” عيوش ” تدفع العشرات لتقليدها

بالفيديو.. رقصة ” عيوش ” تدفع العشرات لتقليدها
نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الطفلة الحساوية ” عيوش ” ، مما دفع العشرات إلى تقليدها وتصوير مقاطع مشابهة ونشرها على حساباتهم على الشبكات الاجتماعية.

وكان المقطع الذي صوره شقيق الطفلة قد تم تداوله بشكل كبير، ودفعت شهرة الفتاة عدة شركات إلى استخدامها في الترويج لبعض المنتجات من خلال تقديم هدايا لها.


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