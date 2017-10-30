الجيش الإسرائيلي يفجر نفقًا تحت الإنشاء
نجح الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، بفضل التكنولوجيا المتقدمة في تفجير نفقا تحت الإنشاء يربط بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أن ” قوات الجيش فجرت نفقًا كان يمتد من قطاع غزة، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ” ، معتبرا اكتشافه للنفق خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية.
يذكر أن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أن نجحت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس” في الانتخابات التشريعية 2006، ثم عززت الحصار في 2007 بعد سيطرة ” حماس ” على القطاع في يونيو 2007، ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع.
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