الجيش الإسرائيلي يفجر نفقًا تحت الإنشاء

القدس المحتلة(صدى):

نجح الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، بفضل التكنولوجيا المتقدمة في تفجير نفقا تحت الإنشاء يربط بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أن ” قوات الجيش فجرت نفقًا كان يمتد من قطاع غزة، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ” ، معتبرا اكتشافه للنفق خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أن نجحت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس” في الانتخابات التشريعية 2006، ثم عززت الحصار في 2007 بعد سيطرة ” حماس ” على القطاع في يونيو 2007، ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع.