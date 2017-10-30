بالفيديو.. التنكيل بجثث العشرات بعد إعدامات جماعية

طرابلس(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صادم، للتنكيل بعشرات الجثث عقب إعدامات جماعية، في منطقة الأبيار شرق مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وكشف المقطع عن وجود نحو 36 جثة لمواطنين ليبيين على طريق مصنع الإسمنت بين بلدة الأبيار ومدينة بنغازي، مكبّلة الأيدي وعليها آثار طلقات رصاص.

وعثر الأهالي على أكثر من ثلاثين جثة جرى تعذيب أصحابها قبل تصفيتهم رميًا بالرصاص، في حادث اهتزت له مشاعر الليبيين.