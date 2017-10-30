ارتفاع أسعار النفط مع خفض إنتاج الأوبك

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط بعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولارا للبرميل في بداية التعامل بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس .

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.15 % عن سعر الإغلاق السابق.

ويعتبرهذا السعر قريبا من أعلى مستوى وصل إليه سعر برنت منذ يوليو تموز 2015 وبزيادة أكثر من 36 % منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017 خلال يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.24 % إلى 54.03 دولار للبرميل.