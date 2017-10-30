ارتفاع أسعار النفط مع خفض إنتاج الأوبك
ارتفعت أسعار النفط بعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولارا للبرميل في بداية التعامل بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس .
وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.15 % عن سعر الإغلاق السابق.
ويعتبرهذا السعر قريبا من أعلى مستوى وصل إليه سعر برنت منذ يوليو تموز 2015 وبزيادة أكثر من 36 % منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017 خلال يونيو الماضي.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.24 % إلى 54.03 دولار للبرميل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 25 دقيقة
خير ان شاء الله ,,