رئيس النقل العام: تمكين السعوديات من قيادة القطارات مستقبلا
أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن هناك اتجاه لإتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بقطاع السكك الحديدية بما فيها قيادة القطارات مستقبلاً، مشيرا إلى أن الهيئة تركز حالياً على تأنيث نقل الطالبات والموظفات.
وأكد الرميح، أن العام المقبل سيشهد أولى مراحل خصخصة السكك الحديدية بشكل رسمي، موضحا أن الهيئة وضعت شرطاً أساسياً للموافقة على الخصخصة وهو وصول نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 100%.
وأضاف أن المعهد السعودي التقني للسكك الحديدية يتولى حالياً تدريب الكوادر السعودية للعمل في شركة سار ومترو الرياض، إلى جانب قيامه بتدريب كوادر أخرى على العمل بقطار الحرمين وقطار “الرياض ـ الدمام” قريباً.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين بنات بلدي لكل خير ولكل ستر وحشيمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 3 ساعات
ويا رئيس النقل وظف الشباب عشان يتزوجون ويحفظون البنات تاخذ اجر الاثنين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 3 ساعات
فكره ممتازه جدا لسماح للمراة بقياده القطار
لا يجب الاعتماد على الرجل فقط بل يجب مشاركة المرأة في كل مجال يعود على الوطن والمواطن بالخير
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3258 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء
ايش فيهم الربع كلهم متوجهين لتوظيف الحريم
طيب اتركوا مجال للشباب العاطل
الرجل مسؤول عن فتح بيت والصرف على عائله
والمرأة غير مسؤوله عن ذلك الا في حالات نادره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,
,, واطيب حاجه ان القطار مايبنشر ولا ياقف عند محطة البنزين ,,
عبدالعزيز 77[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
هو شكله مستقبلا ان الشباب راح يمسكون زمام البيت
و الاخوات سيمسكون الوظائف و الصرف عالبيت