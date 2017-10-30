رئيس النقل العام: تمكين السعوديات من قيادة القطارات مستقبلا

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن هناك اتجاه لإتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بقطاع السكك الحديدية بما فيها قيادة القطارات مستقبلاً، مشيرا إلى أن الهيئة تركز حالياً على تأنيث نقل الطالبات والموظفات.

وأكد الرميح، أن العام المقبل سيشهد أولى مراحل خصخصة السكك الحديدية بشكل رسمي، موضحا أن الهيئة وضعت شرطاً أساسياً للموافقة على الخصخصة وهو وصول نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 100%.

وأضاف أن المعهد السعودي التقني للسكك الحديدية يتولى حالياً تدريب الكوادر السعودية للعمل في شركة سار ومترو الرياض، إلى جانب قيامه بتدريب كوادر أخرى على العمل بقطار الحرمين وقطار “الرياض ـ الدمام” قريباً.