فيديو| ” ساطور ” بحوزة فتاة وسط شارع في بريدة

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حمل فتاة ساطورا وسط شارع عام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي في منتصف الشارع وفي يدها كما يبدو ساطور، وحولها الدوريات الأمنية التي تباشر الواقعة، وسط محاولات من رجال الأمن لإقناعها بترك ما تحمله في يدها .