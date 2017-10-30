فيديو| ” ساطور ” بحوزة فتاة وسط شارع في بريدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حمل فتاة ساطورا وسط شارع عام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهر الفيديو، الفتاة وهي في منتصف الشارع وفي يدها كما يبدو ساطور، وحولها الدوريات الأمنية التي تباشر الواقعة، وسط محاولات من رجال الأمن لإقناعها بترك ما تحمله في يدها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21658 ] نشر منذ 1 ساعة
المسيكينه أكيد إنها تتعرض لمضايقات
من بعض شباب هالأيام
(نيدو ع غفله)
أو حد سرق منها شي
أو طاقين ولدها ولا أخوها
وباالعادة النوع هذا من الحريم تكون أقوى حتى من أخوانها الرجاجييل👍👍👍