بالصور.. ” مكافحة المخدرات ” و ” قياس ” يوقعان اتفاقية تعاون

سعيد العجل(صدى):

وقع مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور علي الطيار والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس أحد مراكز هيئة تقويم التعليم، الأمير الدكتور فيصل المشاري، اتفاقية تعاون يوم الخميس، بمقر المركز بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق خدمة المجتمع، وتوحيد الجهود من أجل توعية المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية الوقاية منها.

وأوضح مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض عقب توقيع الاتفاقية ” إننا نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى توجيه رسالة توعوية هادفة للطلاب والطالبات الذين يؤدون اختبارات قياس، عن الأضرار والمشاكل التي تسببها المخدرات بأنواعها ” .

يذكر أن مركز ” قياس ” يسعى من هذه الاتفاقية إلى تفعيل خدمة المسؤولية المجتمعية، إيمانا منه بأهمية الفاعلية المجتمعية، وأن نمو الأعمال وازدهارها يرتبط على نحو وثيق بمدى ازدهار المجتمعات وقدرتها على دعم الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.

