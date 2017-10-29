بالصور.. ” أمرك يعنيني ” يطلق فعالية الصحة النفسية في بيئة العمل

عطيه اليوسف(صدى):

ضمن فعاليات برامج اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية أقام فريق (امرك يعنيني) فعالية ( الصحة النفسية في بيئة العمل ) بالمركز التجاري الردسي بجدة وذلك بتاريخ 6/محرم/1439هـ على مدار ثلاثة أيام متتالية حيث تضمنت الفعالية فكرة جديدة من نوعها وممتعة لشرح اهمية الصحة النفسية في بيئة العمل ومدى انعكاسها على اداء العاملين وانتاجيتهم وحمايتهم من الامراض النفسية والجسدية حيث تم عمل بيئة عمل مصغرة عبارة عن ستة مراحل يمر بها الزائر حيث يوجد اخصائي نفسي في كل مرحلة يشرح اهمية هذه المرحلة التي سيمر بها كل موظف يعمل وهي عبارة عن:

– (انطلق ) مع الأخصائية النفسية مي مسعود واشجان العبسي، حيث تعمل على تأهيل نفسية كل فرد يقوم بالتقدم لطلب الوظيفة تساعده بالدعم النفسي وتدعيمه مع المنشآت.

– (شد حيلك) مع الاخصائي النفسي فهد الحارثي والاخصائية غيداء فارسي والمثقفة الصحية ريناد مؤمنة لتوضيح البيئة الغير جيدة وأضرارها ومدى تأثيره على الجانب النفسي والجسدي وتوعية لاصحاب العمل للتركيز في هذه النقطة.

– (اعمل بجدية) مع الدكتوره فاطمه الزاير للحديث عن تطوير الذات والوظيفة والاستمتاع بالعمل واهمية التحفيز المادي والمعنوي.

– (كن إيجابيا ) للحديث عن أهم الاحصائيات العالمية التي تخص الموظف والجانب النفسي مع الاخصائية النفسية أمل الخدفي.

-(انتا تقدر ) مع الأخصائي النفسي عمر باكلكا وعبدالرحمن تاج للحديث عن ضغوط العمل وكيف نتخلص من الضغوط.

-(خدلك بريك) مع الاستاذة روان حبال بيئة تتطلب توفير انشطة مختلفة في بيئة العمل وأوقات استراحة واهتمام بالموظف.

– (خليك مركز ) مع الاخصائية النفسية صفاء باجمال ودور وتواجد الأخصائي النفسي في بيئات مختلفة للعمل واهمية مايقوم به ومنح الموظف الشعور الأيجابي والراحة والابداع.

– (واصل عملك) جداريات لعرض إنجازات اللجنة الوطنية الراعية للفعالية ودورها الفعّال في المجتمع وانجازات فريق أمرُك يعنيني للدعم النفسي وعرض لإحصائيات المنظمة العالمية للصحة وجدارية اكتب بقلمك وعبر عن بيئة عملك وجدارية لون معنا عن مايمثلك في بيئتك العملية.

– (ابدا من جديد) مع لجنة التصوير وصورة جميلة تلتقطها للذكرى حضر الفعالية العديد من الحضور بمختلف اعمارهم واعمالهم وقطاعاتهم الوظيفية واللذين أبدوا اعجابهم واستمتاعهم بالفكرة وأثنوا بالجهود المقدمة من الفريق لتوعية العاملين بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية الصحية في بيئة العمل.

وأبدا العديد منهم الرغبة بالمشاركة في مثل هذه الحملات التوعوية والمساعدة في الرعاية والتوعية المجتمعية، وقدموا بعض المقترحات والافكار المثمرة كتطبيق هذه الفكرة في المدارس للمعلمين والمعلمات وللطلاب والطالبات على حد سواء وان يكون هناك تعاون مع الإدارات والوزارات بقطاعات الدولة المختلفة.

وشارك بالحضور أيضاً فريق ثمرات التطوعي والاكاديمية الطبية وفريق غير حياتك وفريق منتهى التطوعي.

وكان في التغطية لهذا الحدث العديد من الإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي كإذاعة الف الف اف ام مع الاستاذ نواف قاري والأستاذ محمد المالكي من سناب جدة ستي وشارك الاستاذ عبداللطيف باواكد من إدارة الردسي مول بتصوير الفعالية وتوثيقها لادارة السوق وأبدى الاستاذ عبدالرحمن الحمودي مسؤول في إدارة العرب مول الاستعداد للتعاون في إقامة نفس هذه الحملة التوعوية التثقيفية بالسوق لديهم.

وعلى هامش الفعالية دار حوار بين عبدالله الزغيبي أخصائي اجتماعي والمشرف على اللجنة الوطنية للصحة النفسية وبين الاستاذة حليمة السعدي مؤسسة الفريق بخصوص الارتباط بين بيئة العمل والصحة النفسية حيث تبين أن القطاع الخاص عمل على اهتمامه بالصحة النفسية ‏بشكل ملحوظ وملموس بينما القطاع الحكومي يعملون جهدهم ويحتاجون المزيد ‏من الوقت لتحقيق هذا الهدف بشكل صحيح في بيئة العمل.

الجدير بالذكر أن فريق ” أمرك يعنيني ” هو فريق تطوعي جمع نخبة من الأخصائيين النفسيين المرخصين مهنياً واللذين سخروا أنفسهم ووقتهم وعلمهم وعملهم في تقديم الإرشادات المجانية لجميع الحالات وتوجيهها توجيهاً للجهة المختصة ويهدف الفريق الى نشر ثقافة الأمل وتحفيز الافراد الى مساعدة الغير بهدف رفع مستوى الصحة النفسية لديهم .

