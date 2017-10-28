أمريكا تطالب بمحاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا
ذكر بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد بشكل قاطع ما أعلنته الولايات المتحدة وكثيرون في المجتمع الدولي علنًا لعدة أشهر أن نظام الأسد نفذ الهجوم البشع الذي وقع في 4 أبريل, الذي ذهب ضحيته المئات من المدنيين السوريين الأبرياء، بمن فيهم العديد من الأطفال.
وأدان بيان الخارجية بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من خلال أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، مع تأكيد التزام الولايات المتحدة التام بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36747 ] نشر منذ يوم واحد
وما انتم فاعلون ؟؟
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ يوم واحد
أبو محمد لا يفعلون شيئا سوى مجرد الإدانة ولاحظ المكتوب” وأدان بيان الخارجية بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من خلال أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، مع تأكيد التزام الولايات المتحدة التام بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم” مجرد تقرير جديد من الأمم المتحدة لإطالة الوقت وكسب الوقت حتى يتمكن الاكراد حلفاء واشنطن من تثبيت أوضاعهم وتقسيم المنطقة .