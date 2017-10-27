جزائري في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص بالعالم

ماجد محمد(صدى):

حل الجزائري رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني، في المرتبة السادسة ضمن قائمة الأكثر صناعة للفرص في كبرى الدوريات العالمية، بـ 418 فرصة، فيما تصدر القائمة الفرنسي ديمتري باييه، لاعب مارسيليا الفرنسي، بـ546 فرصة.

وشملت القائمة لاعب أرسنال مسعود أوزيل بـ 516 فرصة، يليه نجم مان سيتي، البلجيكي دي بروين بـ 463 فرصة، فيما حل في المركز الرابع ديفيد سيلفا لاعب وسط مان سيتي أيضًا بـ 454 فرصة، والخامس البلجيكي إيدين هارزد نجم هجوم تشيلسي بـ 419 فرصة.

وجاء في المركز السابع لاعب نابولي هامسيك بـ 405 فرص، والثامن لاعب توتنهام إريكسن بـ 389 فرصة، وتذيل القائمة نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ 382 فرصة.

يذكر أن القائمة التي ضمت 9 أسماء خلت من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي حصل قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في العالم.