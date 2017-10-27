كيفية التأكد من صحة ماء زمزم الحقيقي

حمود العنزي(صدى):

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو، لشخص يشرح فيه كيفية اكتشاف ماء زمزم الحقيقي من المغشوش، يُظهر تجربة صحيحة؛ إلا أن ربط إضاءة المصباح بماء زمزم غير صحيح.

وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، إن المختصون بالمختبر الكيميائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أفادوا بأنه كلما زادت ملوحة الماء زادت الناقلية الكهربائية للمياه؛ حيث يوجد تناسب طردي بين الملوحة ونقل التيار الكهربائي.

وتابع: ” مياه الصنبور في المملكة مياه تحلية قليلة الملوحة؛ أي أنها موصل رديء للتيار الكهربائي؛ بينما مياه زمزم تحتوي على الكثير من المعادن والأملاح؛ وبالتالي فهي موصل جيد للتيار الكهربائي ” .

وأردف: لو أجرينا هذه التجربة على مياه البحر لوجدنا الإضاءة الكهربائية أكثر شدة؛ أما المياه المقطرة الخالية من الأملاح فإنها لا تمرر التيار؛ وبذلك لا توجد إضاءة أبداً.