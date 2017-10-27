كيفية التأكد من صحة ماء زمزم الحقيقي
انتشر مؤخرًا مقطع فيديو، لشخص يشرح فيه كيفية اكتشاف ماء زمزم الحقيقي من المغشوش، يُظهر تجربة صحيحة؛ إلا أن ربط إضاءة المصباح بماء زمزم غير صحيح.
وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، إن المختصون بالمختبر الكيميائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أفادوا بأنه كلما زادت ملوحة الماء زادت الناقلية الكهربائية للمياه؛ حيث يوجد تناسب طردي بين الملوحة ونقل التيار الكهربائي.
وتابع: ” مياه الصنبور في المملكة مياه تحلية قليلة الملوحة؛ أي أنها موصل رديء للتيار الكهربائي؛ بينما مياه زمزم تحتوي على الكثير من المعادن والأملاح؛ وبالتالي فهي موصل جيد للتيار الكهربائي ” .
وأردف: لو أجرينا هذه التجربة على مياه البحر لوجدنا الإضاءة الكهربائية أكثر شدة؛ أما المياه المقطرة الخالية من الأملاح فإنها لا تمرر التيار؛ وبذلك لا توجد إضاءة أبداً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
الي فاهم شي يعيال يعلمنا
الظاهر الأخ شبك خط٢٢٠ مع ١١٠🤔
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يبوي زمزم طعمه معروف ويبان إذا تم خلطه بماء عادي
الطعم يتغير
وش الي كهرب وماكهرب
ماباقي الا تقول صبوه تحت طبلون عداد مفصول
لاولعت الكهرباء تروه زمزم🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يومين
الحمد لله رب العالمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يومين
طــــــــــــــ💧💧💧💧ـــــــــــــــيب