فيديو| روسي يقتل حلاقا طعنا في موسكو بسبب قصة شعره

موسكو(صدى):

قتل مواطن روسي، حلاقا بأحد شوارع العاصمة الروسية موسكو بسبب عدم رضاه عن قصة الشعر التي عملها له الحلاق، ليرديه قتيلا بعدما سدد له عدة طعنات.

وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن القاتل يبلغ من العمر 26 عاماً ويدعى بافل، وكان قد ذهب إلى الحلاق ذات يوم لقص شعره لكنه لم يرض عن قصة الشعر وخرج من صالون الحلاقة غاضباً، وعاد في اليوم التالي وطلب من الحلاق تصحيح الحلاقة التي لم تعجبه.

وأضافت أن القاتل دخل في ملاسنة مع الحلاق قبل أن يسحبه إلى الشارع ويسدد له عدة طعنات في القلب بسيخ كان معه، ليلقى الحلاق الأوزباكي الجنسية والبالغ مع العمر ” 24 عاماً ” مصرعه متأثراً بجرحه، فيما تمكنت الشرطة من القبض على القاتل في وقت سريع.