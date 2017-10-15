القبض على أسرة تعدت على مسافر وأوقفت طريق الأحساء لعبور إبلها

علي القحطاني(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضربون مسافرا على طريق خريص- الأحساء، بعد أن أغلقوا الطريق، وعطلوا سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن المختصين بشرطة الأحساء كشفوا هوية الجناة وتبين أنهم ثلاثة مواطنين: أب، وأخوه، وابنه، وتم إحضارهم واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

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