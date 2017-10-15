القبض على أسرة تعدت على مسافر وأوقفت طريق الأحساء لعبور إبلها
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضربون مسافرا على طريق خريص- الأحساء، بعد أن أغلقوا الطريق، وعطلوا سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن المختصين بشرطة الأحساء كشفوا هوية الجناة وتبين أنهم ثلاثة مواطنين: أب، وأخوه، وابنه، وتم إحضارهم واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 13493 ] نشر منذ 3 ساعات
يقال ان صاحب السياره اخاف الابل بالمنبه واحتك بسيارته احد الجمال وهذا ما دفع صاحب الابل اللا الشجار معه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 3 ساعات
مكرر 🤔
سامر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
اتنمنا الضرب عليه بحديد
لقطع الطريق
ولرفع السكين
واسنخدامها والضرر الناتج عن السكين
السجن ثم السجن
KSA SaUdI[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
همج اتمنى من صاحب الجمس مايتنازل ابدا عن قطاع الطرق
وين عايشين ؟؟؟؟؟ شي يقهر تضربون الرجال قدام عائلته عشان ابل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 1 ساعة
سلامات هب انه غلطان
حنا لسنا في جهورية
يا سيد يا محترم
حنا في دولة يسوسها
شرع الله المطهر والقانون
مملكة آل سعود اعزهم الله
صح بشرية متخلفة ورجعية
الرسام[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
صعبة يابوعمار ترويع الابل بالمنبه مسكين مايتحمل ويجوز الاعتداء بالسكاكين على من يروع الابل المسكين ويجوز تركه بتجول في الشارع حتى تصطدم فيه السيارات طبعاً الحيوان اغلى من الانسان.
مغرد[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 6 دقائق
ليش من حقه يو قف الطريق الا عن طريق امن المنشاة يعنى الدعوا فيها خطوره لو وقف وجا واحد مسرع او تريله وصدمتهم من المسئول اذا كل احد يو قف الطريق السريع على كيفه اصبحوا حكومه