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فيديو| مشاجرة جماعية بين مواطن ومالك إبل لتوقيفه طريق الرياض- الأحساء

فيديو| مشاجرة جماعية بين مواطن ومالك إبل لتوقيفه طريق الرياض- الأحساء
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة جماعية، قيل وقعت على طريق الرياض- الأحساء؛ بسبب قيام مالك إبل بإغلاق الطريق أمام العابرين كي تمر إبله.
وأوضح المقطع أن مالك الإبل أوقف المسافرين العابرين على طريق الرياض ــ الأحساء، حتى تتمكن إبله من العبور، غير أن قائد إحدى المركبات لم يعجبه تصرف مالك الإبل، فنزل من مركبته وتعارك معه، قبل أن يشترك في العراك عدد من قائدي المركبات الأخرى.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين

مافيها شي اذا وقف الطريق لمرور الأبل حفاظا على حياة الآخرين الله المستعان يحسبها المسافر تنقيص في حقه

[ عدد التعليقات: 13470 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصرف صاحب الابل ممتاز
ما فيه داعي يعصب صاحب السياره ويتعارك معاه

[ عدد التعليقات: 13470 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله طلع الفيديو

عسى صاحب الابل ادب راعي السياره الملقوف واشبعه ضرب

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

لو كل واحد من اصحاب الابل وقف خط سريع كان اعلوم
ولى بين ان صاحب الابل صدم المسافر لى اقافة بلقوة
ونت يابو عمار وش يادب المسافر والله عيب عليك وجعلك تطيح بواحد يادبك

[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 38 دقيقة

أعصابك يارجل
الرجال ماقال شي
ومن حق إي شخص يقول رأيه
خذ هذي مني هدية( ءءءءءءءءء)
تحتاجها ف التعليقات
ولاتزعل نفسك يبوي
محد يصادر حرية وتعبير أحد🤗

[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 31 دقيقة

آصلآ صاحب السيارة هو الغلطان
يخي هذي بعارين
خلها تعدي
ويوم إنك مستعجل لها الدرجة
لاتقعد ف الخط
أطلع مع الرمل
كلها لفه بسيطة وأمش كمل دربك
ليش أروح بيتي وأنا طاق ولا مطقوق
ترى عنتر مات من زمان🤗

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