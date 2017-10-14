فيديو| مشاجرة جماعية بين مواطن ومالك إبل لتوقيفه طريق الرياض- الأحساء

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة جماعية، قيل وقعت على طريق الرياض- الأحساء؛ بسبب قيام مالك إبل بإغلاق الطريق أمام العابرين كي تمر إبله.

وأوضح المقطع أن مالك الإبل أوقف المسافرين العابرين على طريق الرياض ــ الأحساء، حتى تتمكن إبله من العبور، غير أن قائد إحدى المركبات لم يعجبه تصرف مالك الإبل، فنزل من مركبته وتعارك معه، قبل أن يشترك في العراك عدد من قائدي المركبات الأخرى.