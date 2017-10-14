فيديو| مشاجرة جماعية بين مواطن ومالك إبل لتوقيفه طريق الرياض- الأحساء
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة جماعية، قيل وقعت على طريق الرياض- الأحساء؛ بسبب قيام مالك إبل بإغلاق الطريق أمام العابرين كي تمر إبله.
وأوضح المقطع أن مالك الإبل أوقف المسافرين العابرين على طريق الرياض ــ الأحساء، حتى تتمكن إبله من العبور، غير أن قائد إحدى المركبات لم يعجبه تصرف مالك الإبل، فنزل من مركبته وتعارك معه، قبل أن يشترك في العراك عدد من قائدي المركبات الأخرى.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال. الناس ضاقت صدورهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 3 ساعات
الناس معد عندها صبر
مغير تقدح شرر في بعضها
الله يصلح الحال🤔
مرسيدس[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافيها شي اذا وقف الطريق لمرور الأبل حفاظا على حياة الآخرين الله المستعان يحسبها المسافر تنقيص في حقه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشباب لحدن يعلق الين ماتعدي بعاريني
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🐘👉
لا هذا مو بين
من وين طلع ذا😱
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13470 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصرف صاحب الابل ممتاز
ما فيه داعي يعصب صاحب السياره ويتعارك معاه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13470 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله طلع الفيديو
عسى صاحب الابل ادب راعي السياره الملقوف واشبعه ضرب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 2 ساعتين
يلة أستأذن
ولنا عوده بعد المغرب😪
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كل واحد من اصحاب الابل وقف خط سريع كان اعلوم
ولى بين ان صاحب الابل صدم المسافر لى اقافة بلقوة
ونت يابو عمار وش يادب المسافر والله عيب عليك وجعلك تطيح بواحد يادبك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 38 دقيقة
أعصابك يارجل
الرجال ماقال شي
ومن حق إي شخص يقول رأيه
خذ هذي مني هدية( ءءءءءءءءء)
تحتاجها ف التعليقات
ولاتزعل نفسك يبوي
محد يصادر حرية وتعبير أحد🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 31 دقيقة
آصلآ صاحب السيارة هو الغلطان
يخي هذي بعارين
خلها تعدي
ويوم إنك مستعجل لها الدرجة
لاتقعد ف الخط
أطلع مع الرمل
كلها لفه بسيطة وأمش كمل دربك
ليش أروح بيتي وأنا طاق ولا مطقوق
ترى عنتر مات من زمان🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 27 دقيقة
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