شرطة العزيزية تضبط شابا اعتدى بالساطور على آخر
تمكنت شرطة العزيزية بسكاكا من القبض على شاب (17 عاما) اعتدى بالضرب بسلاح أبيض ساطور على آخر (18 عاما) ، أصابه بقطع وتر أحد الأصابع .
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس ، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم وتسليمه لمركز العزيزية وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص وإحالة المتهم لدار الملاحظة الاجتماعية.
ودعت شرطة منطقة الجوف المواطنين بضبط النفس والبعد عن المضاربات وعدم استخدام الأسلحة بأنواعها أو التنقل بها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20819 ] نشر منذ 3 ساعات
وش صاير ف الناس هااليومين🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يصلِح الحال .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13490 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
يا حليل المضاربات ايام زمان . مضاربات نظيفه ولا تخلو من الدم القليل ونضع على الجرح تمره وملح وخلاص .