شرطة العزيزية تضبط شابا اعتدى بالساطور على آخر

سهو الهشال(صدى):

تمكنت شرطة العزيزية بسكاكا من القبض على شاب (17 عاما) اعتدى بالضرب بسلاح أبيض ساطور على آخر (18 عاما) ، أصابه بقطع وتر أحد الأصابع .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس ، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم وتسليمه لمركز العزيزية وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص وإحالة المتهم لدار الملاحظة الاجتماعية.

ودعت شرطة منطقة الجوف المواطنين بضبط النفس والبعد عن المضاربات وعدم استخدام الأسلحة بأنواعها أو التنقل بها.