تعليم الشرقية ترد على فيديو التفحيط داخل مدرسة بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

ردت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، على الانتقادات التي طالت مقطع فيديو رصَد ألعاب سيارات يمارس بها معلمون التفحيط وسط متابعة الطلاب في إحدى مدارس الدمام، مؤكدةً أن الفيديو مجتزأ.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس إن هذه الفعالية كانت ضمن حصة النشاط، وتعنى بتعريف الطلاب بمكونات السيارة وأجزائها وكيف تعمل محركاتها.

وشددت على أن ما ظهر في المقطع المتداول كان اجتزاء واضحا، حيث اختزل العمل في ذلك المشهد التي ظهرت فيه السيارات، وهي تتحرك دون اكتمال المشهد كاملا ومعرفة الغرض الحقيقي من إقامة هذا المنشط.

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