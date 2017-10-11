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بالفيديو.. معلم يفحط داخل مدرسة في الدمام

بالفيديو.. معلم يفحط داخل مدرسة في الدمام
خالد الضبيبي(صدى):

وثق مقطع فيديو، سيارة لعبة تتحرك بالتحكم عن بعد، تقوم بحركات ” تفحيط ” ، داخل مدرسة في الدمام.

وأظهر المقطع التلاميذ وهم في صالة وسط المدرسة في الوقت المخصص لساعة النشاط، فيما أمسك أحد المعلمين بجهاز ” ريموت كنترول ” ، وأخذ يحرك السيارة به، لتقوم بحركات السرعة والدوران، ما يشبه التصرفات التي يقوم بها المفحطون، وسط تصفيق وإثارة كبيرة من التلاميذ الذين أعجبتهم اللعبة.

وأثار المقطع جدلا بين مشاهديه، حيث رأى بعضهم أن ما حدث قد يؤصّل هذا السلوك لدى التلاميذ، فيعملون على تقليده، وأنه كان على المدرسة أن تعمل على التنفير منه، بدلا من التشجيع عليه، ورأى آخرون أن ما يعيب ما حدث فقط هو أن الفئة العمرية للتلاميذ لا تناسب ذلك السلوك.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35467 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا هو الخراب بعينه ، وتخريج الدرباويه ,,

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا هو التعليم ويهاجمون ساعة النشاط

[ عدد التعليقات: 1950 ] نشر منذ 57 دقيقة

عادي وش فيه جالس يرفه عن الاطفال
الان ما ندري يمكن بعد هذا كله كان هناك موعظة عن مخاطر التفحيط وضررة على المجتمع والفرد والممتلكات

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