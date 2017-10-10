8 طرق للتخلّص من الطاقة السلبية في منزلك

متابعات(صدى):

إن كنت تشعرين أن منزلك يعيش حالة كآبة دائمة، فهذا يعني أن الوقت قد حان لتتخلّصي من هذه الطاقة السلبية والتأثيرات المحبطة التي لا بد أن تؤثر بنحو دراماتيكي على مزاجك ولفترة طويلة. في ما يلي، سترين بعض الوسائل التي ستساعدك على التخلّص من هذه الطاقة السلبية.

– حاولي تهوئة كل غرف المنزل

إن أولى الخطوات نحو التخلّص من الطاقة السلبية في منزلك هي أن تفتحي جميع النوافذ وأن تسمحي للهواء بالدخول مهما كانت درجة البرودة في الخارج. الهواء المنعش هو كل شيء، وعندما يتدفّق، يجب أن تجعليه يطال المخدات والأغطية أيضاً.

– بعض العطور والبخور

لطالما استخدم البخور المعطّر في حلقات التأمّل وتمارينه. لذا، لمَ لا تستخدمينه في منزلك؟ يساعد عطر البخور دائماً على تخفيف السلبية وتحسين الطاقة الموجودة في المنزل، لأنه يولد جواً من السلام والهدوء.

– احرصي على التخلّص من الأشياء المكسورة لا أن تصلّحيها

قد تكون إحدى كراسي منزلك مكسورة وتشعرين أنها لا تستحق أن تبذلي مجهوداً في تصليحها حتى. يجب أن تعرفي أن الأشياء المكسورة تزيد من الطاقة السلبية في منزلك.

– رشّي عبق الليمون في أرجاء منزلك

إن ذكرتنا رائحة الليمون بشيء، فهي تذكرنا بأشعة الشمس. هذه الرائحة لا تخلّص من الطاقة السلبية فحسب، بل تعدّل المزاج أيضاً. يمكنك ببساطة أن ترشّي بعضاً من المياه المطعّمة بالليمون أو أن تنثري بعضاً من زيته.

– تخلّصي من الفوضى

نعم، هناك سبب لشعور الناس بالراحة بعد أن يتخلّصوا من كل الاشياء التي تسبب الفوضى من حولهم. إذ إن كثرة الأشياء حول الناس تحتبس الكثير من الطاقة والأفكار والمشاعر وتمنع تطوّر الشخص. هذا دون أن ننسى أن الفوضى تسبب التوتر أيضاً.

– احمي منزلك بأحجار الكريستال

للأسف، لا يمكنك ببساطة أن تختاري لون الكريستال الذي يعجبك وتضعيه، لأن “التورالين” الأسود هو الحجر الذي يصلح في إذابة الطاقة السلبية. كما أن حجر الكوارتز الزهري يستبدل المشاعر السلبية بأخرى ايجابية. ينصحك خبراء هذا المجال أن تبقي هذه الأحجار بالقرب من الأجهزة الإلكترونية.

– اطلي جدرانك بالأصفر

تلعب الألوان دوراً حيوياً في المنزل. يقول مهندسو الديكور الداخلي إن الأصفر يدفع إلى تلاشي الطاقة السلبية، هذا بالإضافة إلى أنه يكبر مساحة المنزل ويضفي لمسة دافئة على الغرفة.

– أضيفي المزيد من المرايا

لإضافة الطاقة الإيجابية، ضعي المرايا في جميع أرجاء المنزل، ولكن تفادي اختيار مرايا بزواية حادة ومستدقة. هذه اللمسة لن تساعدك على التخلص من الطاقة السلبية فحسب، بل تساعد في تطهير العقل.