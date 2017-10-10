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سيدة تقتل مغتصب ابنتها والمحكمة تنصفها

سيدة تقتل مغتصب ابنتها والمحكمة تنصفها
جوهانسبرج (صدى):

أنصفت محكمة بجنوب أفريقيا ، امرأة اتُهمت بقتل مغتصب ابنتها ، حيث أ أسقط الإدعاء العام تهمة القتل عن ، وقال الإدعاء إن فرص إدانة المرأة بتهمة القتل ضئيلة.

وكانت اعتقلت شرطة منطقة كايب بجنوب أفريقيا المرأة، بعدما قامت بطعن رجل وجرحت اثنين قالت إنها وجدتهم بغتصبون ابنتها البالغة من العمر 28 عاماً بشكل جماعي الشهر الماضي.

وبعرض القضية على المحكمة أسقطت تهم القتل عن السيدة فيما أدين الرجال الذين بقوا على قيد الحياة بجريمة الاغتصاب.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 4 ساعات

اسأل الله
السلامة والعافية

[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله انها كفو تسلم يديها والحمدلله ربي كان معها وان شاء الله تطلع من السجن

[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا تلام ……

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 18 دقيقة

خذت حقها بيدها والنعم فيها والله يفرجها عليها هذا تدافع عن بنتها الدفاع عن النفس ليش يسجنونها

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