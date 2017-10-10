سيدة تقتل مغتصب ابنتها والمحكمة تنصفها

جوهانسبرج (صدى):

أنصفت محكمة بجنوب أفريقيا ، امرأة اتُهمت بقتل مغتصب ابنتها ، حيث أ أسقط الإدعاء العام تهمة القتل عن ، وقال الإدعاء إن فرص إدانة المرأة بتهمة القتل ضئيلة.

وكانت اعتقلت شرطة منطقة كايب بجنوب أفريقيا المرأة، بعدما قامت بطعن رجل وجرحت اثنين قالت إنها وجدتهم بغتصبون ابنتها البالغة من العمر 28 عاماً بشكل جماعي الشهر الماضي.

وبعرض القضية على المحكمة أسقطت تهم القتل عن السيدة فيما أدين الرجال الذين بقوا على قيد الحياة بجريمة الاغتصاب.